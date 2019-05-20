Путину доложили о мерах по оздоровлению экологии Волги и Байкала

Также обсуждалась рекультивация свалок промышленных отходов

В России в рамках программы "Чистая страна" - это одно из направлений нацпроекта "Экология" - уже развёрнута работа по рекультивации почти 50 крупных свалок. Всего в ближайшие пять лет предстоит ликвидировать около 200 мусорных полигонов, а для этого построить десятки заводов по сортировке и переработке отходов. Масштабные планы и готовность к их выполнению Владимир Путин обсудил с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным. Разговор шёл также о мерах по сохранению чистоты Волги и Байкала.

Ежегодно каждый житель страны выбрасывает около 400 килограммов мусора. Большая часть бытовых отходов вывозится на полигоны и свалки. А их в стране более 14000. Площадь - 4 миллиона гектаров сопоставима с площадью целой страны. Например, Нидерландов или Швейцарии. Решение проблемы мусора - одна из приоритетных задач национального проекта "Экология". С рассказа о реформе отрасли глава Минприроды начал свой доклад президенту, передает "ТВ Центр".

"Министерство природных ресурсов и экологии приступило к реализации национального проекта "Экология", он состоит из 11 федеральных проектов, мы делим их на пять групп: это коммунальные отходы, реформа; это вода; воздух; биоразнообразие и НДТ – наилучшие доступные технологии, они красной линией у нас проходят практически через весь проект", - рассказал Кобылкин.

Наилучшие доступные технологии - те, что минимизируют вред окружающей среде. Переработка мусора - одна из самых экологически оправданных практик. Ведь она позволит к 2030 году сократить количество мусора, который вывозится на полигоны почти на 80% и свести к нулю вредные выбросы. Зачастую мусор можно переработать для производства новых вещей. Наполнитель для мебели, посуда, стройматериалы, асфальт и плитка, утеплитель, бумага. Все это вторсырье. Например, из 400 алюминиевых банок получается детский велосипед, а одна автомобильная покрышка дает 1 квадратный метро резинового покрытия. Заводы по переработке мусора активно строят в регионах. В планах - две сотни предприятий по всей стране. Но что делать с полигонами, куда десятилетиями свозились отходы ?

"В этом году мы по программе "Чистая страна" начали работы уже по рекультивации 48 свалок, всего нам предстоит 191 свалку в черте городов до 2024 года рекультивировать. Эта работа идёт в плановом режиме", - отметил Кобылкин.

Метан, который выделяется при разложении органических отходов, опасен для здоровья. А фильтрат, образующийся под полигоном, может попасть в грунтовые воды. Это так называемые объекты накопленного экологического ущерба. Масса отходов, складированных в Нижегородской области, исчисляется десятками миллионов. Президент поставил задачу - полигоны ликвидировать. На свалке "Игумново" уже идут работы по дегазации. В шламонакопителе "Белое море" - по обезвреживанию. Обещают закончить в начале следующего года. Самый сложный объект - свалка химотходов "Черная дыра". Но и этот вопрос решится к концу 2019 года. Нацпроект "Экология" направлен на сохранение природы России, а значит, на сохранение здоровья россиян. А здесь важно все: снижение уровня загрязнения воздуха и вредных выбросов в больших городах, повышение качества питьевой воды, а также повышение биологического разнообразия. Начать Минприроды планирует с одной из крупнейших рек Земли - Волги.

Немало проблем и у самого глубокого озера на планете. Предстоит рекультивация территории закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, не первый год угрожающим экологии крупнейшему озеру планеты. С технологией обещают определиться в ближайшее время.

Анастасия Мартынова, Юлия Олейник, "ТВ Центр".