Личные вещи Ассанжа отдали американцам

США получили доступ к рукописям и медицинским документам основателя WikiLeaks

Власти Эквадора передали представителям США личные вещи и документы Джулиана Ассанжа, которые оставались в посольстве латиноамериканской страны в Лондоне. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сообщение об этом опубликовано сегодня в микроблоге WikiLeaks. Адвокаты основателя организации заявили, что конфискация нарушает закон о предоставлении убежища, а также право на сохранение врачебной и юридической тайны.

Утверждается, что передаваемые американцам материалы включают две рукописи Ассанжа, юридические и медицинские документы, а также компьютерное оборудование.

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