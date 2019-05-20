ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Аршавин без трусов вышел к журналисту

19:18
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Комментатор пришел мириться, но в итоге увидел шоу

Известный российский спортивный телекомментатор Тимур Журавель рассказал о том, как однажды пытался уладить отношения телеканала, на котором он работал, с одной из главных звезд российского футбола Андреем Аршавиным. Это произошло перед чемпионатом Европы 2008 года.

Бросивший семью Аршавин загулял с двумя девушками (видео)
Стало известно о новой пассии футболиста Аршавина
Аршавин отказался поздравлять маленькую дочь с днем рождения

На сборах Журавель пришел в номер Аршавина, чтобы примирить его и "НТВ-Плюс", на который футболист был обижен. "Постучал в номер, а Андрей Сергеич открыл дверь после душа и был в неглиже. По-моему, этим он сразу дал понять, насколько клал на все", - отметил комментатор.

По его словам, получилось очень театрально. В таком виде он отметил, что канал его собеседника "не очень достоин, чтобы с ним общаться", передает Sports.ru.

На чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала, где уступила Испании со  счетом 0:3. Андрей Аршавин не смог сыграть в первых двух матчах группового этапа из-за дисквалификации, полученной им в отборочной игре против Андорры (1:0). Однако затем он вернулся в состав сборной, и Россия выиграла сначала у Швеции (2:0), а в 1/4 финала обыграла Нидерланды – 3:1.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Видео: брошенная Аршавиным жена боится смерти

 

Главное сегодня
Андрей Аршавин
Андрей Аршавин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.