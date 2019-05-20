Аршавин без трусов вышел к журналисту

Комментатор пришел мириться, но в итоге увидел шоу

Известный российский спортивный телекомментатор Тимур Журавель рассказал о том, как однажды пытался уладить отношения телеканала, на котором он работал, с одной из главных звезд российского футбола Андреем Аршавиным. Это произошло перед чемпионатом Европы 2008 года.

На сборах Журавель пришел в номер Аршавина, чтобы примирить его и "НТВ-Плюс", на который футболист был обижен. "Постучал в номер, а Андрей Сергеич открыл дверь после душа и был в неглиже. По-моему, этим он сразу дал понять, насколько клал на все", - отметил комментатор.

По его словам, получилось очень театрально. В таком виде он отметил, что канал его собеседника "не очень достоин, чтобы с ним общаться", передает Sports.ru.

На чемпионате Европы 2008 года сборная России дошла до полуфинала, где уступила Испании со счетом 0:3. Андрей Аршавин не смог сыграть в первых двух матчах группового этапа из-за дисквалификации, полученной им в отборочной игре против Андорры (1:0). Однако затем он вернулся в состав сборной, и Россия выиграла сначала у Швеции (2:0), а в 1/4 финала обыграла Нидерланды – 3:1.

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