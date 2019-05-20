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Украинский министр обороны уничтожил Московский Кремль

19:30
  • понедельник
  • 20 мая 2019

С помощью фотошопа

Министр обороны Украины Степан Полторак разместил в фейсбуке свою фотографию на фоне разрушенного Московского Кремля. "Победу" над ним он одержал с помощью фотошопа.

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Коллаж появился в посте со словами благодарности всем, кто поддержал его решение об отставке. По словам военного, Украина смогла поднять армию с колен.

"Сейчас она на уровне с ведущими армиями мира. Мы вместе создали мощную армию патриотов, готовых дать отбор агрессору", - написал Полторак.

Несмотря на то, что под постом появилось огромное количество хвалебных комментариев, спустя час Степан Полторак отредактировал публикацию, удалив фотографию. Свой поступок он не объяснил.

Степан Полторак возглавлял Министерство обороны Украины с 2014 года.

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