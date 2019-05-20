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"Так добрые соседи не поступают": Кадыров обиделся на Зеленского

20:44
  • понедельник
  • 20 мая 2019

Тот хочет забрать Крым под контроль Украины

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровал главу Чечни Рамзана Кадырова. Чеченский лидер был другого мнения о комике. Так он отреагировал на слова Зеленского о планах вернуть Крым под контроль Киева.

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"Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают!" — отметил чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что Зеленскому, а также его будущим преемникам нужно помнить, что Крым "был, есть и вовеки веков будет составной частью России". В связи с этим он посоветовал украинскому лидеру изучить историю, чтобы избавиться от несбыточных надежд, передает ФАН.

Кроме того, он выразил мнение, что речь Зеленского для торжественного мероприятия, вероятно, редактировали за океаном. Иначе новый глава Украины не стал бы в первый же день делать такие "воинственные заявления".

В понедельник состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он назвал приоритетной задачей прекращение военного конфликта в Донбассе​​​. После этого, по его словам, необходимо вернуть Крым под контроль киевских властей.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.

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