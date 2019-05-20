Почему отпустили мать брошенной в поликлинике девочки

Следователи обжалуют это решение

Неожиданный поворот в нашумевшей истории с двухлетней девочкой, которую бросили в московской поликлинике. В понедельник должны были избрать меру пресечения матери и её сожителю, но вместо этого пару выпустили на свободу. В последний момент прокуратура сняла свои претензии, и уголовное дело, которое возбудили по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка", было прекращено из-за отсутствия состава преступления. С этим не согласен Следственный комитет. Там уже заявили, что обжалуют решение прокуратуры.

Этот забег на не очень длинную дистанцию стартовал у здания Савёловского суда. Во главе небольшой группы - 21-летняя Мария Рудницкая, которая на прошлой неделе оставила собственную дочь в одной из районных поликлиник Москвы. Рядом - 27-летний сожитель горе-матери Шамиль Султанмурадов. Следом - адвокат пары. Он наотрез отказался представляться и разговаривать с журналистами, передает "ТВ Центр".

А ведь всего несколько часов назад Рудницкой и Султанмурадову грозило серьёзное наказание. Прокуратура готовилась предъявить им обвинение по двум статьям. А это штраф до 100 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет. Однако неожиданно для всех обвинители дело прекратили. Чтобы получить комментарии адвоката бывших подсудимых, журналистам пришлось бежать за ними по железнодорожным путям и карабкаться по насыпи.

Неожиданный поворот в этой истории вызвал недоумение - в том числе в Следственном комитете. Там уже заявили о намерении обжаловать решение прокуратуры и снова добиваться ареста Рудницкой и Султанмурадова. Официально прекращение дела объяснили тем, что в действиях женщины не нашли состава преступления.

16 мая Мария привела двухлетнюю Арину в детскую поликлинику и просто оставила её там - по её собственным словам, для того, чтобы избавиться от забот по воспитанию ребёнка. А чтобы не быть узнанной, мать-кукушка закрыла лицо медицинской маской. Заметив одинокую девочку, врачи забили тревогу. Арину отправили в Детскую инфекционную больницу - у ребёнка острое респираторное заболевание. И это единственная проблема, которую обнаружили специалисты. Девочка общительна и активна. Играет с другими детьми и с удовольствием идёт на контакт со взрослыми, обожает рисовать, обниматься и ходить за руку по коридору. Дальнейшая судьба Арины пока не ясна. Но желание удочерить её уже выразили десятки семей.

Оксана Фомичева, Егор Миронов и Алексей Оленченко, "ТВ Центр".