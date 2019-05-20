В Австрии разрастается правительственный кризис

В минувшую субботу на фоне нарастающего скандала Штрахе покинул посты главы партии и вице-канцлера Австрии

В Австрии в отставку намерены подать все министры - члены Партии Свободы - это 5 членов кабинета из 14. Страну ждут досрочные парламентские выборы. Виновницей скандала стала загадочная бизнесвумен - то ли россиянка, то ли гражданка Латвии. На прошлой неделе ряд СМИ показали видеозапись, на которой она обсуждает с Ханцем-Кристианом Штрахе - на тот момент лидером Партии Свободы - предвыборную сделку: финансовую помощь в обмен на контракты.

За неделю до выборов в Европарламент партия Свободы изо всех сил пытается не пойти на политическое дно вслед за своим бывшим лидером. Вчерашние соратники отрекаются от Штрахе. Заявляют: вопреки слухам, оскандалившийся вице-канцлер не будет выдвигать свою кандидатуру на пост бургомистра Вены. Он ушел со всех политических постов, передает "ТВ Центр". Навсегда.

Видео, наделавшее столько шуму, опубликовано немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitung. Лето 2017-го. Лидер АПС, тогда - еще не вице-канцлер, Хайнц-Кристиан Штрахе - проводит свой отпуск на некой вилле. Распивает крепкие напитки в компании соратника и двух девиц. Европейскому зрителю сообщают: одна из них - якобы племянница русского олигарха - обещает Штрахе купить и политически переориентировать крупнейшую австрийскую газету накануне выборов в парламент. Политик в ответ сулит ей госконтракты.

Позже выяснится, что "русская олигархиня" - вовсе и не русская, и не богатая. Какая-то неизвестная латышка. Плюс, никакого реального развития этот пьяный диалог не получил. Разве что Штрахе протрезвел. А вот австрийскую газету так и не купили, да и госконтракты никто не устроил. Тем не менее, репутация политика уничтожена, а в Старом Свете в таких случаях принято уходить в отставку.

Те, кто снимал видео, явно все просчитали. Попали в женский типаж, который нравится Штрахе. Расставили на вилле несколько камер, фиксируя, как он копает себе политическую могилу накануне выборов 17-го года. Но компромат в итоге решили придержать. Работали точно профессионалы, делает вывод австрийское издание Die Presse.

Австрийская прокуратура отчиталась: поводов для открытия уголовного дела против бывшего вице-канцлера нет. А вот удар по ультраправым, которые обещают отобрать кресла у традиционных партий в Европарламенте и наладить отношения с Москвой, есть. Как есть и пресловутый "русский флёр" в этом деле.

А тут еще глава ведомства по охране Конституции Германии - это аналог российского ФСБ - предостерегает о риске работы с Австрией по линии спецслужб. Беспокойство якобы вызывает возможное попадание информации в руки российской разведки. К слову, канцлер Австрии Курц, развалив парламентскую коалицию, ударил и по двум министрам от Партии Свободы. Именно по тем, которые контролируют сейчас все три разведслужбы страны.

Новые выборы в парламент назначены на сентябрь. А это значит, что до осени Австрия - в состоянии политической турбулентности. Но не это главная проблема, говорят политологи. Все произошедшее выгодно, в первую очередь, представителям традиционного европейского истеблишмента, которые в своих странах в последнее время терпят поражение за поражением, но не хотят терять власть.

Эксперты уверены: большинства в Европарламенте правые на этот раз не наберут. Избиратель придет к урнам, помня о "Брекзите", кризисе, инфляции. Не всем эти перемены и выступающие за них правые силы нравятся. Так что превентивная мера в виде австрийского скандала должна сработать.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".