Зеленский потребовал от США наказать Россию

Ужесточат ли Соединенные Штаты санкции

Вашингтону следует ужесточить санкции против Москвы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - подчеркнул Зеленский на встрече с представителями Белого дома.

Также он отметил, что Вашингтон остается главным партнером Киева "в преодолении российской агрессии", передает РИА Новости. А еще украинский лидер поблагодарил иностранных коллег за помощь в продвижении внутренних реформ и в сфере безопасности. Также он назвал США "хорошим примером" демократии.

Ранее 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время церемонии он назвал приоритетной задачей прекращение военного конфликта в Донбассе​​​. После этого, по его словам, необходимо вернуть Крым под контроль киевских властей.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Украина его результаты не признала.

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