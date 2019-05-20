В СБ ООН отказались обсуждать закон об украинском языке

Российская сторона назвала происходящее языковой инквизицией

Совбез ООН не поддержал предложение России провести встречу на тему принятия на Украине закона о государственном языке. Решение принято большинством членов СБ. В частности, пятеро членов Совета Безопасности поддержали заседание, еще шестеро выступили против, а четверо воздержались.

До этого представители Франции, Германии, а также США заявили, что хотят заблокировать заседание, считая его несвоевременным, передает "Интерфакс". При этом постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал их позицию.

Говоря о происходящем на Украине, Небензя отметил, что Киев вводит в стране языковую инквизицию, приняв закон об украинском языке. "В стране, которая заявляет о соответствии высоким европейским стандартам, подобные шаги недопустимы", - отметил он.

В мае экс-президент Украины Петр Порошенко подписал закон об использовании украинского языка как единственного государственного. До этого проверить документ пообещал новый президент Владимир Зеленский. Он считает, что "мова" стала заложницей политики.

Верховная Рада приняла закон об украинском языке 25 апреля. Согласно ему, украинский язык становится единственным государственным языком страны. Фактически документ закрепляет украинизацию общественной жизни в государстве. За нарушение его положений вводится административная ответственность.

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