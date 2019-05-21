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Россия и Сирия провели совместные учения у Голан

08:31
  • вторник
  • 21 мая 2019

Обстановка в провинции Эль-Кунейтра с приходом российских военных нормализовалась, но постоянная бдительность - залог безопасности

Совместные учения российских и сирийских военных прошли в провинции Эль-Кунейтра  у Голанских высот. Два года назад территория была освобождена от экстремистов  и стала демилитаризованной зоной, которую сейчас контролирует наша военная полиция. Там открыли пункт пропуска, наладили транспортное сообщение и провели электричество.

Боевая учёба - ежедневно. Обстановка на Голанах с приходом российских военных полицейских нормализовалась, но постоянная бдительность - залог безопасности. Наши военные делятся опытом с сирийскими коллегами.

"Они нас приветствуют, они называют нас своими братьями, говорят, что мы освободители, так что радостно встречают, приветливо, приятно!" – сказал командир батальона военной полиции России Ахмед Абдулмуталибов.

Ещё несколько лет назад провинция Эль-Кунейтра находилась под контролем боевиков. Сирийская армия выбила террористов, после чего стало возможным восстановить демилитаризованную зону на сирийско-израильской границе. Гарантами спокойствия как раз и выступают российские военные полицейские.

"В основном это мониторинг обстановки в демилитаризованной зоне, контроль за прекращением огня, обозначение присутствия наших вооруженных сил, которые являются гарантом безопасности, а также обеспечение безопасности миссии ООН. Благодаря действиям российских вооруженных сил и военной полиции в августе 2018 года впервые миссия ООН смогла вместе с российскими военными осуществить патрулирование", - заявил начальник главного управления военной полиции Министерства обороны России Владимир Ивановский.

Ещё недавно у подножия Голанских высот не было даже нормальных дорог. Российские военные в прямом смысле наладили быт: транспортное сообщение, электричество, водоснабжение. Всей инфраструктурой пользуются и жители ближайших деревень.

Самые достойные отмечены ведомственными наградами. Церемония прошла уже на авиабазе "Хмеймим". Российские военные полицейские продолжают нести службу вдали от дома. Там, где их присутствие важнее всего.

Павел Прокопенко, Сирия, "ТВ Центр".

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