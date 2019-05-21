Полыхающий автоцентр в Кемерове попал на видео

Черный дым от пожара окутал весь центр города

В Кемерове два с половиной часа тушили крупный пожар. Здание автосалона общей площадью в четыре тысячи квадратных метров выгорело полностью. Пострадавших нет, передает "ТВ Центр".

Первые расчеты прибыли на место уже через четыре минуты после поступления тревожного сигнала. Однако к этому моменту пламя уже охватило всю крышу автоцентра. Спасатели задействовали 12 автоцистерн, 30 единиц спецтехники. Черный дым от пожара окутал весь центр столицы Кузбасса.

Сейчас в городе работает лаборатория, которая контролирует уровень загрязняющих веществ в воздухе. По предварительной версии, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. Сообщается, что ранее владельцев сгоревшего автосалона уже штрафовали за нарушение правил противопожарной безопасности и выдавали предписание по их устранению.