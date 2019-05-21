ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полыхающий автоцентр в Кемерове попал на видео

08:39
  • вторник
  • 21 мая 2019

Черный дым от пожара окутал весь центр города

В Кемерове два с половиной часа тушили крупный пожар. Здание автосалона общей площадью в четыре тысячи квадратных метров выгорело полностью. Пострадавших нет, передает "ТВ Центр".

Первые расчеты прибыли на место уже через четыре минуты после поступления тревожного сигнала.  Однако к этому моменту пламя уже охватило всю крышу автоцентра. Спасатели задействовали 12 автоцистерн, 30 единиц спецтехники. Черный дым от пожара окутал весь центр  столицы Кузбасса.

Сейчас в городе  работает  лаборатория, которая контролирует  уровень  загрязняющих веществ в воздухе.  По предварительной версии,  пожар мог возникнуть  из-за короткого замыкания. Сообщается, что ранее владельцев сгоревшего автосалона уже штрафовали за нарушение правил противопожарной безопасности и выдавали предписание по их устранению.

Новости по теме
Пожар в автоцентре в Кемерове
Пожар в автоцентре в Кемерове
Пожар в автоцентре в Кемерове
Пожар в автоцентре в Кемерове
Пожар в автоцентре в Кемерове
Пожар в автоцентре в Кемерове
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.