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С какого указа началось президентство Зеленского

08:29
  • вторник
  • 21 мая 2019

Глава государства принял новые полномочия

Президент Украины Владимир Зеленский пописал свой первый президентский указ, согласно которому он принял на себя полномочия верховного главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ).

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По украинской конституции, президент страны также является главнокомандующим ВСУ, пишет "Газета.Ru". Теперь Зеленский может назначать и отстранять высшее командование армии, присваивать воинские звания, предлагать кандидатуру министра обороны.

Указ уже опубликован на официальном сайте президента Украины.

Накануне прошла инаугурация Владимира Зеленского. После вступления в должность он распустил Верховную раду VIII созыва, а также призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия.

Своей первой задачей Зеленский считает прекращение войны на Донбассе, а также возврат утраченных территорий.

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