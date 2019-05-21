С какого указа началось президентство Зеленского

Глава государства принял новые полномочия

Президент Украины Владимир Зеленский пописал свой первый президентский указ, согласно которому он принял на себя полномочия верховного главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ).

По украинской конституции, президент страны также является главнокомандующим ВСУ, пишет "Газета.Ru". Теперь Зеленский может назначать и отстранять высшее командование армии, присваивать воинские звания, предлагать кандидатуру министра обороны.

Указ уже опубликован на официальном сайте президента Украины.

Накануне прошла инаугурация Владимира Зеленского. После вступления в должность он распустил Верховную раду VIII созыва, а также призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия.

Своей первой задачей Зеленский считает прекращение войны на Донбассе, а также возврат утраченных территорий.