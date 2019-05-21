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Россиян лишат дешевого отдыха в Турции

08:52
  • вторник
  • 21 мая 2019

Туристам напомнили о скидках при раннем бронировании отелей

По сравнению с прошлым сезоном цены в отелях Турции могут увеличиться. По данным главы федерации отельеров страны Османа Айыка, разница в ценах будет "совершенно разумной".

Как напомнил он РИА Новости, туристам выгодно бронировать жилье заранее, потому что при этом предоставляются большие скидки. "После того, как обеспечен определенный уровень продаж, скидки начинают сходить на нет, и оставшиеся вынуждены тратить больше денег", - сказал он.

Айык при этом уверен, что многие российские туристы, желающие посетить Турцию в этом году, уже забронировали себе отели.

Ранее стало известно, что другое популярное у россиян направление - чартерные рейсы в Египет - может возобновиться к октябрю. Аэропорты откроются к началу туристического сезона.

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