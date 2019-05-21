"Довели до слез": в Польше запретили исполнять "Темную ночь"

Ее сочли пропагандой большевизма

В Польше запретили исполнять песню военных лет "Темная ночь", написанную в 1943 году композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым.

Музыкант Петр Косевский приехал выступать в музей Второй мировой войны в Гданьске. Когда он начал петь знаменитую песню, то директор музей потребовал прекратить ее исполнять, назвав "большевистской" и запрещенной, пишет kp.ru "Комсомольская правда".

"Мы были шокированы таким вульгарным поведением в учреждении культуры. Довели нас до слез. Печаль, бессилие и страх", - рассказал музыкант.

И действительно, любой, кто когда-либо слышал "Темную ночь" знает, что там нет ни намека на "большевизм".

Песня "Темная ночь" на польском языке: