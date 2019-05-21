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Ивлеева, Монеточка и Головин возглавили рейтинг Forbes

09:38
  • вторник
  • 21 мая 2019

В список попали россияне моложе 30 лет

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. Жюри оценило их признание в профессиональной обществе и личную конкурентноспособность.

В рейтинге 10 категорий: "Предприниматели", "Финансы и инвестиции", "Управление", "Спорт и киберспорт", "Наука и технологии", "Искусство", "Музыка и кино", "Социальные практики", "Мода и дизайн", "Новые медиа".

Так в частности, в рейтинг Forbes в своих категориях попали певица Монеточка, блогер Татьяна Мингалимова ("Нежный редактор"), телеведущая Настя Ивлеева, режиссер Александр Молочников, футболист Александр Головин и другие.

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