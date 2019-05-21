Для Пугачевой возведут храм в Подмосковье

Святое место появится неподалеку от замка Примадонны

Телеведущий Максим Галкин приготовил роскошный подарок для Аллы Пугачевой на 70-летие. Пародист расширил территорию вокруг замка в деревне Грязь в Подмосковье, чтобы построить православную часовню и разбить вокруг парк.

По совету ближайшей подруги Примадонны Алины Редель для часовни выбрали неоготический стиль. Она предложила взять за основу церковь Святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербурге, пишут Дни.ру.

Возведение православной часовни было желанием Пугачевой. Как сообщает издание, особо верующей Примадонна стала пару лет назад - после венчания с Галкиным.

Идею для строительства подал певец Филипп Киркоров. На его подмосковном участке на Мякининском полуострове, помимо собственного пляжа и зимнего катка, также имеется святилище.

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