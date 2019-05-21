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Россия столкнулась с триллионными налоговыми недочетами

10:14
  • вторник
  • 21 мая 2019

Казна недополучает 5,16 триллиона рублей ежегодно из-за зарплат "в конвертах"

Треть трудоспособного населения России - 24 миллиона человек - прячут свои доходы от государства.

На данный момент в стране насчитывается 81,3 миллиона граждан трудоспособного возраста и лишь 54 миллиона из них отчитываются о своих страховых взносах и стаже работы перед Пенсионным фондом России (ПФР), пишет газета "Известия". Безработных в стране – чуть более 800 тысяч человек, 2,4 миллиона – инвалиды.

Остальные жители нашей страны либо не работают, либо получают зарплату "в конверте". По подсчетам экспертов, их потенциальный теневой доход достигает 12 триллионов рублей, это значит, что ежегодно бюджет страны недополучает 5,16 триллиона рублей подоходного налога и страховых взносов.

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