"Переживает ад": Гагарина эмоционально высказалась о скандале с дочерью Алсу

Это испытание не по силам девочке, уверена певица

Певица Полина Гагарина заявила, что дочь "Алсу" исполнила слишком сложную для нее песню в финале детского "Голоса" и что после разразившегося скандала она оказалась в настоящем аду.

Полина Гагарина, которая выступала в роли наставницы в нескольких сезонах шоу "Голос", выразила недовольство песней Love the Way You Lie, выбранной Микеллой Абрамовой для финала.

"Это суперсложная песня для профессионала, про ребенка молчу вообще, - сказала она в интервью на YouTube. - Это должно быть такое дыхание. Она начала-то просто потрясающе, а потом я понимаю: "Ну и все". Потому что она ребенок, ей 10 лет <...> Можно было выбрать что-то по ее силам".

По мнению Гагариной, дочка Алсу сейчас "переживает ад" из-за критики со стороны общественности. Как предположила артистка, победа досталась девочке не в результате накрутки голосов, а благодаря тому, что за нее попросили проголосовать.

Ранее стало известно, что Микелла Абрамова может не прийти на пересъемки финала "Голоса", которые состоятся 24 мая.

Напомним, компания Group-IB, которая провела расследование после победы дочери Алсу, установила, что за ребенка голосовали боты. "Первый канал" аннулировал результаты голосования.

Видео: Микелла Абрамова играет на укулеле