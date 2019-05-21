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Эксперт отказался считать кошек в "темной комнате" Зеленского

10:32
  • вторник
  • 21 мая 2019

Алексей Чеснаков считает, что у нового президента Украины ограниченный коридор возможностей

В эфире программы "События 25-й час" обсудили политический курс Владимира Зеленского. На вопросы ведущего о новом президенте Украины ответил Алексей Чеснаков, директор Центра политической конъюнктуры.

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"У Зеленского ограниченный коридор возможностей. И реализовать свой потенциал он сможет, только если будет формировать повестку дня в опережающем режиме. Не ждать, когда на него набросятся различные оппоненты и радикалы, а пытаться навязывать им повестку… Кадровая повестка Зеленского – это темная комната. И гадать, сколько там черных кошек, думаю, не стоит", - сказал эксперт.

Полный комментарий Чеснакова смотрите в видео.

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