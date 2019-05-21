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Выглядит как в сказке: Зеленский решил не запирать двери в администрацию

10:47
  • вторник
  • 21 мая 2019

Раньше на территорию можно было пройти, получив специальный пропуск

Президент Украины Владимир Зеленский убрал охрану возле администрации главы государства, теперь на территорию можно проходить свободно.
Зеленский запретил свои портреты в кабинетах чиновников

На этот факт обратил внимание украинский журналист Василий Апасов, пишет "Вести.Украина". "Под администрацией Президента Украины убрали охрану и открыли ворота. Проходная, через которую раньше осуществляли пропускной режим, вообще закрыта", - написал он.

Пользователи соцсетей оценили демократичность нового президента, но выразили опасения, что ворота закроют при первой же протестной акции или нашествии вандалов.

"Пока все выглядит как в сказке", "К сожалению, найдутся дураки, которые придут нарисовать граффити на стенах, обрисовать стены зданий, от таких лучше бы закрыть", "Это временно) идёт кастинг на новую охрану наверное)" "Главное, чтоб не закрыли ворота когда рейтинг упадёт и начнутся перманентные митинги", - написали украинцы под фотографией. (орфография и пунктуация авторов сохранена – прим. ред.).

Накануне прошла инаугурация Владимира Зеленского. После вступления в должность он распустил Верховную раду VIII созыва, а также призвал генерального прокурора, главу СБУ и министра обороны сложить свои полномочия. Своей первой задачей Зеленский считает прекращение войны на Донбассе, а также возврат утраченных территорий.

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