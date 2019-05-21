Невоспитанный британец дважды перебил Небензю на заседании ООН

Российский дипломат выступал после отказа Совбеза рассмотреть вопрос об украинском законе о языке

Совбез ООН отказался обсуждать скандальный закон о государственном языке на Украине. Повестку экстренного заседания поддержали пять стран, включая Россию и Китай. С минимальным перевесом - в один голос - обсуждения заблокировали США и государства западной Европы. Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя назвал такой подход проявлением двойных стандартов, а принятый на Украине закон – "языковой инквизицией" и нарушением Минских договорённостей.

Пятеро - за. Шесть - против. Четверо - воздержались. Инициатива России об обсуждении на полях Совбеза ООН скандального украинского закона о языке не прошла. С перевесом в один голос ее заблокировали США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия. Ну, и Польша традиционно не смогла не поддержать дружбу против Москвы. А представитель Великобритании несколько раз грубо перебивал выступление нашего постпреда. Василий Небензя буквально по пунктам Минских соглашений и украинской Конституции разжевал, какие нормы законодательства и подписанных в белорусской столице протоколов откровенно нарушает Киев.

"Предлагаю нелицемерно и нелицеприятно дать справедливую оценку украинского закона и предусмотренной им "языковой инквизиции" с тем, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию общественно-политической ситуации на Украине, создающей реальный риск гражданского противостояния не только на востоке, но и на всей территории данного государства", - сказал постпред России при ООН Василий Небензя.

В необходимости обсудить больную тему именно сейчас Москву поддержали Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Российский постпред попытался воззвать к голосу разума те страны, которых вопрос многоязычия касается напрямую.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.