Зеленский попросил США избавить Украину от долгов

Новоизбранный президент Украины поспешил решить с американцами насущные проблемы

Украина получит очередной масштабный кредит от Международного валютного фонда (МВФ) - почти 4 миллиарда долларов. Ожидается, что денежный транш пройдёт уже в июне. В первый же день после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями администрации США.



Первый рабочий день в качестве президента Владимир Зеленский начинает с указа. Он принимает на себя полномочия главнокомандующего вооруженных сил Украины. И проводит первые встречи. Даже гадать не нужно, с кем. В его резиденции почетные гости - представители администрации США и Конгресса. Во главе Курт Волкер - спецпредставитель Вашингтона по вопросам Украины. Зеленский благодарит патронов.

"США - мощный и очень серьезный партнер для Украины в первую очередь в преодолении российской агрессии. Самостоятельно преодолеть агрессию России на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - сказал президент Украины.

Помощь, о которой говорит Зеленский, точно в духе внешней политики США. Президент Украины просит ужесточить санкции против России и авансом выражает благодарность за понимание Трампу. О мире на Донбассе - мимоходом. Высоких гостей встречал и бывший президент. Но уже в новом офисе своей партии. Без галстука, широко улыбаясь и распахивая объятия. "Я встретился с хорошими друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Европейском союзе Гордоном Сонландом", - отметил Петр Порошенко.

Сегодня в Киеве должны появиться чиновники МВФ, которые проверят, как страна выполняет условия, поставленные перед ней в обмен на получение кредитов. А это почти 4 миллиарда долларов. Украина досталась Зеленскому в таких долгах, что, по оценкам его советников, в ближайшие годы о финансовой самостоятельности государства не может идти речи.

"Чтобы покрыть выплаты по долговым облигациям, у нас есть резервы Единого казначейского счета и "подушка безопасности" в виде более 20 млрд долларов золотовалютных резервов. Украина сейчас не может выйти на внешние рынки заимствования капитала. Они дорогие для нас: придется платить около 10% годовых", - заявил Олег Устенко, советник президента по макроэкономической политике.

Зеленский попытается уговорить МВФ облегчить программу расчетов с фондом. И уже неважно, кто брал кредиты до него и на какие реформы они были потрачены. Долги страны можно лишь погасить за счет новых кредитов. А значит, в ближайшие 5 лет Украина должна выплатить МВФ 10 миллиардов долларов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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