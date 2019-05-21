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Латвия увидела угрозу в георгиевских лентах

11:48
  • вторник
  • 21 мая 2019

Местные националисты считают, что это знак людей, которые хотят отобрать у их страны земли

Латвийские националисты предложили запретить георгиевские ленточки на публичных мероприятиях. Проект закона внесли в латвийский Сейм, передает "ТВ Центр".

По их мнению, георгиевская лента – совсем не символ памяти и воинской славы, а якобы опознавательный знак для людей, живущих в российском пропагандистском пространстве и желающих вернуть все территории бывшего Советского Союза. Чтобы новые поправки приобрели статус закона, после одобрения Сейма их должен утвердить президент. А до выборов главы Латвии остаются считанные дни. Примечательно, что в День Победы акция "Бессмертный полк" в Риге впервые собрала 20 тысяч человек.

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