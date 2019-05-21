Трамп устроил истерику из-за Ирана

Президент США заявил, что готов к переговорам с Ираном, и пригрозил силой

Дональд Трамп обрушился с новыми угрозами в адрес Ирана. По его словам, Вашингтон ответит "огромной силой" в случае агрессии. При этом американский лидер отметил, что по-прежнему готов к диалогу и ждёт звонка от иранских властей. В свою очередь, президент Исламской республики Хасан Роухани заявил, что для Тегерана настало время "сопротивления и стойкости".

С ответом на выпады США в адрес Ирана в Исламской республике тянуть не стали. Объявили: Тегеран увеличивает производство низкообогащенного урана. По условиям ядерного соглашения запасы низкообогащенного урана, которыми располагает республика, не должны превышать 300 килограммов. В Тегеране заявили: в течение нескольких недель максимально допустимый объем будет достигнут. Западная пресса тут же предположила, что в ближайшем будущем - и превышен. В начале мая Иран отказался от выполнения части обязательств по ядерной сделке в ответ на односторонний выход из соглашения Соединенных Штатов.

Обстановка накалилась еще больше, когда в Персидский залив отправилась ударная группа американских ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Теперь же Дональд Трамп внезапно заявил: он готов к переговорам с исламской республикой. Правда, без агрессивной риторики не обошлось. Трамп назвал Тегеран враждебным, предостерег от каких-либо провокаций и, в случае, если тот не послушается, пообещал направить против него некую "огромную силу".

Подробности смотрите в репортаже Кристины Мамиконян.