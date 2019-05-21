Под Челябинском стая бродячих собак растерзала девочку

Восьмилетнюю школьницу едва отбили у псов

В Челябинской области стая бродячих собак набросилась на восьмилетнюю школьницу. Девочка получила множественные травмы. Инцидент произошёл в городе Златоуст. Жители страдают от бездомных животных уже не первый год. Кто виноват в сложившейся ситуации и как реагируют на проблему местные власти?

Рваные раны и ссадины по всему телу. Любое движение причиняет маленькой Кате сильную боль - вот и приходится целыми днями просто лежать. Ходить тоже пока не может. Все произошло слишком стремительно. Само нападение бродячей стаи девочка помнит смутно. До сих пор в шоке. Рассказывая о случившемся, Кате с трудом удается контролировать дрожь в голосе.

"Я их не заметила, и они меня окружили. Потом на меня набросились и начали возить по кругу", - рассказала пострадавшая Екатерина Егорова.

Сколько было собак - девочка не видела. От страха и в надежде спастись - закрыла лицо руками. Спасли ребёнка неравнодушные соседи.

"Я сначала даже не поняла, что они там такое растягивают. Когда пригляделась - я в ужасе увидела, что там рука и нога ребенка. Я закричала, что у меня было сил. Мой сын старший выбежал вместе со мной. Мы подбежали к этой девочке - она вообще вся в крови была", - вспоминает соседка Наталья Кузменко.

Теперь Катя вместе с мамой практически прописалась в больнице. Ездить на осмотр к врачам приходится несколько раз в неделю, где ребенок вынужден терпеть болезненные уколы от бешенства и неприятную процедуру перевязки. Раны настолько тяжелые, что зашивать пришлось несколько раз.

"В травматологии нам сказали, что одна рана очень большая. Ну, зашить-то ее зашили, а микробы-то, как говорится, внутри все остались. Если бы вот не доблестные соседи - я не знаю, что бы у меня с ребенком было!" – сказала мать пострадавшей девочки Марина Егорова.

Бродячие собаки оккупировали этот двор несколько месяцев назад. Держат в страхе всех местных жителей. В своей агрессии виноваты не собаки, уверены волонтеры, а люди, которые сначала заводят себе щенка, а потом выкидывают на улицу. Члены общества по защите прав животных борются за то, чтобы в Златоусте организовали приют. Пока все временные пункты держат волонтеры у себя дома. За свои деньги кормят и стерилизуют собак. А потом выпускают их обратно на улицы, потому что содержать животных просто негде. С просьбой помочь обратились и в местный суд - администрацию города обязали выделить место под приют. Только вот пока дело с мертвой точки не сдвинулось.

"Мы – администрация - не могли найти подрядную организацию на эти вещи. Просто никто не заявлялся на наши конкурсы, которые мы отыгрывали. Никто! Никому это не надо! Проведен конкурс, у нас появился подрядчик - это местный предприниматель", - сказал замначальника управления ЖКХ Златоустовского городского округа Кирилл Кобзев.

Помочь готовы и местные жители, которые устали бояться гулять во дворах. Только вот когда появится этот приют - администрация точного ответа не дает. Всё продолжает кормить обещаниями.

Александра Сергомасова, Алина Голубева. "ТВ Центр".