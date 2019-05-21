В Москве стартовал финал Кубка по менеджменту для студентов

В столице пройдет решающий этап конкурса "Управляй!"

Финалисты Кубка по менеджменту для студентов "Управляй!" встретились в Москве для участия в решающем этапе соревнований. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Конкурсанты прошли серьёзный отбор и стали лучшими из 30 тысяч. Сначала нужно было преодолеть онлайн-этап, затем - очные полуфиналы. Среди лидеров - представители практически всех регионов России - от Камчатки до Калининграда. Оценивали управленческие способности участников эксперты - будущие работодатели. Победителей ждут стажировка в российской компании в Гонконге, денежные гранты на обучение и другие призы.

"Здесь - не хочу сказать "реальные задачи" - они виртуальные, виртуальные компании, виртуальные вопросы, но абсолютно похожие, абсолютно такие же, с которым управленцы сталкиваются в реальной жизни. И уверен, что те решения, которые вы здесь будете находить, они вам пригодятся в дальнейшем", - сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.