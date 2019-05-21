ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве стартовал финал Кубка по менеджменту для студентов

11:50
  • вторник
  • 21 мая 2019

В столице пройдет решающий этап конкурса "Управляй!"

Финалисты Кубка по менеджменту для студентов "Управляй!" встретились в Москве для участия в решающем этапе соревнований. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Конкурсанты прошли серьёзный отбор и стали лучшими из 30 тысяч. Сначала нужно было преодолеть онлайн-этап, затем - очные полуфиналы. Среди лидеров - представители практически всех регионов России - от Камчатки до Калининграда. Оценивали управленческие способности участников эксперты - будущие работодатели. Победителей ждут стажировка в российской компании в Гонконге, денежные гранты на обучение и другие призы.

"Здесь - не хочу сказать "реальные задачи" - они виртуальные, виртуальные компании, виртуальные вопросы, но абсолютно похожие, абсолютно такие же, с которым управленцы сталкиваются в реальной жизни. И уверен, что те решения, которые вы здесь будете находить, они вам пригодятся в дальнейшем", - сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Новости по теме
Кубок по менеджменту для студентов "Управляй!"
Кубок по менеджменту для студентов "Управляй!"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.