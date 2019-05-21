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Режиссер Глеб Панфилов отмечает 85-летие

11:50
  • вторник
  • 21 мая 2019

Его работы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа

Поздравления с юбилеем принимает Глеб Панфилов, сообщает "ТВ Центр". Известному режиссёру и сценаристу - 85 лет. Автор знаменитых картин "Прошу слова", "Начало", исторической драмы "Романовы". Его работы вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Большинство отмечены престижными премиями.

Свои первые фильмы он создавал, пока работал мастером на заводе медаппаратов. Дебютной на большом экране стала лента "В огне - брода нет". Её хорошо приняли зрители и очень высоко оценили критики. Тогда же Глеб Панфилов встретил Инну Чурикову, которую сам называет главной актрисой своей жизни.

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