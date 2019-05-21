Порошенко переехал из администрации президента в аквариум

На новом месте он встретился с американскими друзьями

Бывший президент Украины Петр Порошенко переехал из здания администрации президента в стеклянный офис партии "Блок Петра Порошенко" вблизи Киево-Печерской лавры.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины", - написал Порошенко в Twitter.

Накануне бывший президент провел встречи с американским сенатором Рональдом Джонсоном, послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом и спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером", пишет "Газета.Ru".

Порошенко покинул президентский пост 20 мая, передав его Владимиру Зеленскому.