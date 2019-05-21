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Ирину Шейк в образе очкастой цыганки попросили погадать на руке

10:59
  • вторник
  • 21 мая 2019

Ее цветастый наряд пришелся по душе не всем

Русская супермодель Ирина Шейк примерила на себе образ цыганки в очках и вызвала неоднозначную реакцию интернет-пользователей. 

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21 мая модель опубликовала в Instagram свое фото в полосатом платке с разноцветными цветами, из-под которого свободно выбиваются волосы. Шейк выбрала изумрудный макияж, а также аляповатые сережки и колье. Кроме того, она надела крупные черные очки от известного бренда. 

Верные фанаты Ирины Шейк убеждены, что модель останется красивой даже в мешке из-под картошки, поэтому они по своему обыкновению оставили в комментариях много комплиментов. Однако некоторые интернет-пользователи скептически отнеслись к преображению девушки: "Как-то не очень", "Что-то так на советскую моду похоже", "Бабушка", "Когда пришлось впопыхах бежать через весь город, чтобы не опоздать на фотосессию". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Большинство ценителей моды заметило сходство Шейк с цыганкой. "Стиль "цыганка-училка", "Погадайте на ручке", "Не одевайся ты в этот цыганский наряд. Красоту твою ничем не испортить. Но все же" - написали юзеры. Кто-вспомнил строчки из песни Витаса "Гадалка": "Но для карт, что в руках у цыганки, не имеют значения года". 

В начале мая стало известно, что Ирина Шейк рассталась с актером Брэдли Купером, с которым они встречались с 2015 года. Пару лет назад у них родилась дочка Лея. По слухам, артист закрутил роман с певицей Леди Гагой, вместе с которой он снялся в романтическом фильме "Звезда родилась". 

Видео: Шейк и Купер больше не вместе 
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