Нашедшему алкоголь в крови ребенка в Балашихе вынесли приговор

2,7 промилле для ребенка - это кома

Судмедэксперта Михаила Клейменова, который ошибочно установил, что в крови сбитого насмерть мальчика в Балашихе был алкоголь, приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

Медика признали виновным в халатности. Следствие выяснило, что Клейменов неправильно провел забор крови мальчика, что привело к ее "загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения". Именно из-за этого конечный результат показал, что в крови есть этанол в количестве 2,7 промилле.

Клейменов должен был понять, что такая концентрация алкоголя для ребенка соответствует состоянию поверхностной комы. Нужно было провести биохимическое исследование, однако этого не было сделано, пишет "Газета.Ru".

Резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе. Автомобилист Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Проведенные две экспертизы показали, что в крови ребенка содержалось 2,7 промилле.

Было начато два расследования: одно в отношении Алисовой, другое – в отношении судмедэкспертов, проводивших исследование. Главный судебно-медицинский эксперт Подмосковья Владимир Клевно был уволен, а Алисову приговорили к трем годам колонии-поселения.