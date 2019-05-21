Зеленского порадовали обещанием о санкциях против "Северного потока-2"

Министр энергетики США завел свою шарманку об ограничениях

Министр энергетики США Рик Перри, который 20 мая посетил инаугурацию украинского президента во главе американской делегации, объявил о возможном введении санкций против проекта "Северный поток-2".

Как пишет Bloomberg, во время своего выступления в Киеве министр заявил, что в ближайшее время США могут подготовить законопроект, предусматривающий ограничения в отношении "Северного потока-2".

Рик Перри уже не в первый раз выразил от лица США недовольство строительством газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", благодаря которым Россия сможет отказаться от украинского транзита. Американский лидер Дональд Трамп не так давно назвал Германию, где в рамках этого проекта строится станция приемки газа, заложником России.

Ранее сообщалось, что в день своей инаугурации Владимир Зеленский попросил США помочь Украине в борьбе с Россией. Он призвал американцев ужесточить антироссийские санкции.

Напомним, что газопровод "Северный поток-2" протяженностью свыше 1,2 тысячи километров планируется достроить и запустить во втором полугодии 2020 года.

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