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Игоря Талькова-младшего лишили прав

12:31
  • вторник
  • 21 мая 2019

Музыканту спешиваться не впервой

Чертановский суд Москвы признал сына музыканта Игоря Талькова виновным в пьяной езде.

В наказание Игоря Талькова-младшего повторно лишили водительских прав на два года и оштрафовали на 200 тысяч рублей, пишет интернет-портал "Дни.ру". В 2016 году его уже лишали права вождения на 1,5 года.  

В конце ноября 2018 года сотрудники ДПС остановили внедорожник Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Игоря Тальков-младший. От него пахло перегаром, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Впоследствии свою вину Игорь признал.

Сын знаменитого советского артиста состоит в музыкальной группе "МирИмиР". По его собственному утверждению, является примерным женатым семьянином, растит несовершеннолетних детей и зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц.

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Игорь Тальков-младший
Игорь Тальков-младший
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