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Как улучшить сексуальную жизнь в браке

12:40
  • вторник
  • 21 мая 2019

Рецепт оказался невероятно простым

В жизни любой семейной пары рано или поздно наступают не лучшие времена. Одних тяготят семейные обязанности, других раздражают мелочи в характере и поведении второй половины, которые еще недавно казались лишь милой особенностью.

Все это выливается в усталость друг от друга, что, в свою очередь, негативно сказывается на сексуальной жизни пары. Британские ученые долго думали и нашли простой способ вернуть искру в отношения. Как рассказала доктор Пэм Сперр, для этого достаточно каждую ночь на протяжении недели спать в разных кроватях.

По словам одной из участниц эксперимента, 27-летней Сэм Фишер, со своим молодым человеком она встречается уже девять лет. И если в молодости они занимались сексом чуть ли не все время, то с годами страсть стала угасать и интимная жизнь утратила былое безрассудство.

Фишер рассказала, что в первые пару ночей эксперимента она совсем не думала о плотских утехах, потому что получала удовольствие от сна в одиночестве, мол, никто не толкается и не перетягивает одеяло. Однако через несколько дней желание становилось все сильнее и искра вызвала настоящий пожар эмоций и чувств. Последующая ночь стала одной из самых ярких за последние годы, откровенничает девушка.

Опыт паре понравился и они решили продолжить его, пишет EG.RU.

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