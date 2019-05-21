Орбакайте показала трогательное видео с читающим книгу сыном-именинником

Певица рассекретила семейный архив

21 мая певица Кристина Орбакайте поздравила своего сына Никиту Преснякова с днем рождения. Солисту группы Multiverse исполнилось 28 лет.

Орбакайте опубликовала в своем Instagram домашнее видео пятилетней давности, на котором ее сын Дени Байсаров сидит на диване с телефоном в руках, а Никита Пресняков, разместившись на полу, читает своей младшей сестре Клавдии книгу на английском языке. Девочку забавляет иностранная речь, она внимательно слушает брата и смеется.

Певица призналась, что она обожает это видео. "Никусик, мой любимый, золото-солнечный, талантливый и упертый сыночек, с Днем Рождения! Спасибо, что благодаря тебе я узнала это счастье - быть мамой! Ты всегда идешь своей дорогой и это здорово. Верь в себя", - написала Кристина Орбакайте.

К поздравлениям присоединились не только многочисленные подписчики Орбакайте, но и ее друзья - юморист Максим Галкин и певица Лолита.

Как пишет "Экспресс-газета", в июле 2017 года Никита Пресняков женился на Алене Красновой, однако по-прежнему старается много времени проводить со своими братом и сестрой. Недавно внук Аллы Пугачевой, который из-за травмы долгое время не занимался спортом, снова начал кататься на скейтборде. "Полтора года я даже не бегал, а в вертикальной рампе катался очень давно, лет в 19! За один день быстро вспомнил многое! Конечно, с такими нагрузками, как раньше, заниматься, к сожалению, нельзя, но я рад в любом случае!" - поделился молодой человек в Instagram.

Видео: Орбакайте поздравила Дени Байсарова с днем рождения