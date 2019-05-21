Кремль ответил на угрозу санкций против "Северного потока-2"

Попытки остановить реализацию проекта назвали недобросовестной конкуренцией

Проект газопровода "Северный поток-2" во многом уже реализован, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения о возможном введении Вашингтоном санкций из-за строительства трубы.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован и будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс".

Представитель Кремля напомнил, что в реализации проекта "Северный поток-2" принимает группа крупных международных компаний. Сам газопровод отвечает интересам европейцев и не имеет никакого отношения к политике. Песков напомнил слова Владимира Путина о том, что попытки остановить строительство "Северного потока-2" являются "неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции".

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против "Северного потока-2". Слова американского чиновника прозвучали в Киеве, куда он накануне прибыл для участия в инаугурации Владимира Зеленского.