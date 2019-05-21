Джордж Мартин рассказал о книжной концовке "Игры престолов"

Писатель в процессе работы над предпоследней книгой

Писатель Джордж Мартин, создатель цикл романов "Песнь льда и пламени", прокомментировал финал сериала "Игры престолов".

Автор ответил на главный вопрос, который волнует всех фанатов вселенной Вестероса – будет ли книжная концовка отличаться от сериальной.

"Я слышу задающих вопрос людей. Такой же конец как в телешоу? Или другой? Что ж… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да", - написал Мартин в своем блоге.

По признанию писателя, он не ожидал, что сериал станет таким популярным и сейчас ему немного грустно от того, что он закончился. "Сценаристам удалось собрать вместе удивительных людей", - отметил Мартин.

На данный момент Мартин работает над предпоследней книгой "Ветра зимы" и признает, что "сильно опаздывает". Когда она выйдет, пока неизвестно. Последняя книга будет называться "Грезы о весне".

Последняя серия "Игры престолов" вышла в России 20 мая. С ее подробным описанием можно ознакомиться тут.