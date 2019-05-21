У Бузовой назвали условие участия певицы в "Евровидении-2020"

В 2019 году эту возможность отобрал у нее Сергей Лазарев

Певица Ольга Бузова может принять участие в конкурсе "Евровидение" в следующем году, если она получит такое предложение. Об этом заявил представитель звезды.

По его словам, еще рано рассуждать о том, кто поедет на песенный конкурс в следующем году. Однако, отвечая на вопрос о Бузовой, Антон Богословский подчеркнул, что певица рассмотрит предложение, если оно поступит.

"Сначала нам должно прийти предложение на рассмотрение, затем Ольга рассмотрит, и можно будет о чем-то говорить", - сказал он порталу Teleprogramma.pro.

В 2019 году в конкурсе Россию поехал представлять певец Сергей Лазарев. Он исполнил песню Scream и занял третье место. Бузова ранее называлась в числе основных претендентов на поездку в Тель-Авив.

Видео: Бузова развлекается с другом в самолете

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен