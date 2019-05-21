Анфиса Чехова избежала участи слепой Ванги

Телезвезда пересилила свой страх перед операцией

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова, которая устала от очков и контактных линз, перенесла лазерную коррекцию зрения.

На днях 41-летняя артистка опубликовала в Instagram две свои фотографии и спросила подписчиков, идут ли ей очки. Она призналась, что ее зрение упало до -2,50. Чеховой надоело носить очки, которые приходится постоянно протирать и от которых устает переносица. Ее также перестали устраивать сохнущие в глазах контактные линзы.

Анфиса Чехова задумалась о коррекции зрения: "Ужасно боюсь. Меня вообще пугают любые операции. А вдруг ослепну, и придется мне завязать с Инстаграмом и начать ванговать".

Как пишет "Экспресс-газета", в итоге телезвезда все-таки обратилась за помощью к врачу. Операция прошла быстро. "Сейчас я уже дома. Правда, в очках пока, потому что свет немножко неприятно видеть и чтобы не дай бог глаза не почесать. Вижу пока все в расфокусе, но к утру буду видеть хорошо!" – сообщила Чехова.

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