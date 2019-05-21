Путин и Васильева подвели итоги учебного года

Президент заслушал доклад министра просвещения

Зарплаты учителей, профориентация и новые школы. Владимир Путин заслушал доклад об итогах учебного года. В Ново-Огарёве он провел рабочую встречу с министром просвещения, передает "ТВ Центр".

Ольга Васильева доложила, что в приоритетах у ведомства - поддержание достойного уровня оплаты труда педагогов. Во всех регионах этот вопрос находится на особом контроле. В прошлом году нагрузка на учителей снизилась: им больше не приходится писать горы отчетности - лишнюю бумажную работу отменили. Для учеников запустили программу по ранней профориентации, начиная с шестого класса. Повысили требования к золотым медалистам. При этом, подчеркнула министр, российские школьники показывают очень достойный результат обучения.

"Год учебный закончился. Вы в известной степени можете подвести итоги. Хотелось бы поговорить о ситуации в отрасли. Знаю, что много мероприятий проходит у вас: и олимпиады, и подготовка к следующему году уже началась, и конкурс "Учитель года" уже идет полным ходом", - сказал Путин.

"Мы закончили Всероссийскую олимпиаду, она заканчивается, как и в прошлом году, это шесть миллионов наших школьников и пять тысяч, которые участвовали уже в российском финальном чемпионате. Мы потихонечку начинаем наш международный этап. На сегодняшний день, как Вы знаете, прошла Азиатская олимпиада по физике, наши школьники получили две золотые медали, четыре серебряных и одну бронзовую. То есть наши дети, конечно, в смысле подготовки сильнее, чем многие их сверстники из других стран", - ответила Васильева.

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