ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Васильева подвели итоги учебного года

14:48
  • вторник
  • 21 мая 2019

Президент заслушал доклад министра просвещения

Зарплаты учителей, профориентация и новые школы. Владимир Путин заслушал доклад об итогах учебного года. В Ново-Огарёве он провел рабочую встречу с министром просвещения, передает "ТВ Центр".

Ольга Васильева доложила, что в приоритетах у ведомства - поддержание достойного уровня оплаты труда педагогов. Во всех регионах этот вопрос находится на особом контроле. В прошлом году нагрузка на учителей снизилась: им больше не приходится писать горы отчетности - лишнюю бумажную работу отменили. Для учеников запустили программу по ранней профориентации, начиная с шестого класса. Повысили требования к золотым медалистам. При этом, подчеркнула министр, российские школьники показывают очень достойный результат обучения.

"Год учебный закончился. Вы в известной степени можете подвести итоги. Хотелось бы поговорить о ситуации в отрасли. Знаю, что много мероприятий проходит у вас: и олимпиады, и подготовка к следующему году уже началась, и конкурс "Учитель года" уже идет полным ходом", - сказал Путин.

"Мы закончили Всероссийскую олимпиаду, она заканчивается, как и в прошлом году, это шесть миллионов наших школьников и пять тысяч, которые участвовали уже в российском финальном чемпионате. Мы потихонечку начинаем наш международный этап. На сегодняшний день, как Вы знаете, прошла Азиатская олимпиада по физике, наши школьники получили две золотые медали, четыре серебряных и одну бронзовую. То есть наши дети, конечно, в смысле подготовки сильнее, чем многие их сверстники из других стран", - ответила Васильева.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Школьники
Школьники
Владимир Путин и министр просвещения России Ольга Васильева
Владимир Путин и министр просвещения России Ольга Васильева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.