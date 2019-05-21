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Google назвала срок блокировки обновлений для Huawei

14:46
  • вторник
  • 21 мая 2019

США выдали компании временную лицензию

Huawei призвала Европу не поддаваться давлению США. Такое заявление сделали представители китайской телекоммуникационной компании. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Huawei неоднократно обращалась к правительству США в надежде устранить все недоразумения. Однако Вашингтон ответил отказом. Китайская корпорация сотрудничает с европейскими партнёрами уже более десяти лет и надеется, что страны ЕС примут собственное решение и не станут включать производителя смартфонов в чёрные списки, как это ранее сделали США. Накануне сразу несколько крупных американских IT-компаний прекратили сотрудничество с Huawei.

В скором времени производителю смартфонов перекроют доступ к сервисам и приложениям. Это нанесёт серьёзный удар по компании и всему рынку мобильной связи. В Google сообщили, что обновления для устройств Huawei будут доступны 90 дней.

Ранее США обвинили Huawei в сборе секретных данных и получении финансирования от Пекина, с которым Вашингтон ведёт торговую войну.

Видео: США внесли Huawei в черный список

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