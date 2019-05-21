Google назвала срок блокировки обновлений для Huawei

США выдали компании временную лицензию

Huawei призвала Европу не поддаваться давлению США. Такое заявление сделали представители китайской телекоммуникационной компании. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Huawei неоднократно обращалась к правительству США в надежде устранить все недоразумения. Однако Вашингтон ответил отказом. Китайская корпорация сотрудничает с европейскими партнёрами уже более десяти лет и надеется, что страны ЕС примут собственное решение и не станут включать производителя смартфонов в чёрные списки, как это ранее сделали США. Накануне сразу несколько крупных американских IT-компаний прекратили сотрудничество с Huawei.

В скором времени производителю смартфонов перекроют доступ к сервисам и приложениям. Это нанесёт серьёзный удар по компании и всему рынку мобильной связи. В Google сообщили, что обновления для устройств Huawei будут доступны 90 дней.

Ранее США обвинили Huawei в сборе секретных данных и получении финансирования от Пекина, с которым Вашингтон ведёт торговую войну.

Видео: США внесли Huawei в черный список

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