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"Реальным пацанам" стало обидно за хамский город Пермь

13:46
  • вторник
  • 21 мая 2019

Актеры призвали не верить тому, что на Урале живут одни грубияны

Актеры телесериала "Реальные пацаны" обрушились с критикой на рейтинг самых хамских городов России, который накануне опубликовало маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

По мнению Владимира Селиванова и Армена Бежаняна, уральцы хамят ничуть не больше остальных россиян. Холодный климат также приучил жителей Перми, Челябинска и Екатеринбурга к сдержанности.

"Надо ответить этим авторам рейтинга также по-хамски и просто наплевать на них", - рассказал Бежанян агентству URA.RU, а Селиванов добавил, что верить этим рейтингам нельзя, поскольку непонятно кто и как проводил опросы.

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