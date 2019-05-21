"Реальным пацанам" стало обидно за хамский город Пермь

Актеры призвали не верить тому, что на Урале живут одни грубияны

Актеры телесериала "Реальные пацаны" обрушились с критикой на рейтинг самых хамских городов России, который накануне опубликовало маркетинговое агентство ZOOM MARKET.

По мнению Владимира Селиванова и Армена Бежаняна, уральцы хамят ничуть не больше остальных россиян. Холодный климат также приучил жителей Перми, Челябинска и Екатеринбурга к сдержанности.

"Надо ответить этим авторам рейтинга также по-хамски и просто наплевать на них", - рассказал Бежанян агентству URA.RU, а Селиванов добавил, что верить этим рейтингам нельзя, поскольку непонятно кто и как проводил опросы.