Мощный ливень размыл дороги в Амурской области (видео)

Улицы Благовещенска превратились в реки

Рекордный за последние 80 лет ливень обрушился на Амурскую область. Последствия разгула стихии ликвидируют в круглосуточном режиме, передает "ТВ Центр".

Лишь за минувшие сутки в регионе выпала почти месячная норма осадков. Улицы Благовещенска превратились в реки. Мощные потоки воды повредили дорожное покрытие - на трассах образовались огромные ямы.

Похожая ситуация и в соседних Приморском и Хабаровском краях. Циклон, пришедший из Китая, принёс не только проливные дожди, но и ураганный ветер. Повалены деревья, оборваны линии электропередачи. По прогнозам синоптиков, погода на Дальнем Востоке улучшится только к концу недели.