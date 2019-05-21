Галкин поспорил с Харламовым из-за "Игры престолов"

Муж Примадонны намерен пожаловаться на создателей сериала

Шоумен Максим Галкин остался недоволен финалом культового сериала "Игра престолов". Ему предложили подписать петицию с требованием переснять последний сезон.

Актер и телеведущий Гарик Харламов поблагодарил создателей "Игры престолов" за проделанную работу. "Я отдаю себе отчет в том, что никто из создателей не читает по-русски и не подписан на меня, но тем не менее. Это было круто! Спасибо!" – написал он в своем Instagram.

Через пару часов его пост прокомментировал Максим Галкин, который, как оказалось, является поклонником фэнтезийной саги о борьбе за Железный трон. "Это был возмутительно-отвратительный финал моего любимого сериала! Не знаю, куда жаловаться", - заявил шоумен, на что некоторые интернет-пользователи посоветовали ему подписать петицию о пересъемке сериала. На данный момент ее поддержали более 1,3 миллиона человек.

Ранее писатель Джордж Мартин, создавший цикл романов "Песнь льда и пламени", ответил на вопрос о том, будет ли финал его будущих книг о Вестеросе отличаться от сериальной концовки. "Такой же конец как в телешоу? Или другой? Что ж… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да", - написал фантаст в своем блоге.

Последняя серия "Игры престолов" вышла в России 20 мая. С ее подробным описанием можно ознакомиться тут.

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