Отца сбитого в Балашихе мальчика удивил приговор эксперту

Михаила Клейменова, который нашёл в крови ребёнка алкоголь, признали виновным в халатности

Новый поворот в громком деле погибшего в ДТП в Балашихе мальчика. Спустя два года после резонансной аварии эксперта Михаила Клейменова, который нашёл в крови ребёнка алкоголь, признали виновным в халатности и приговорили к десяти месяцам исправительных работ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на заключения прокуратуры, подсудимый своей вины так и не признал. Между тем следствие установило, что при отборе образцов крови погибшего, Клейменов использовал металлический черпак, что и привело к загрязнению образцов. Кроме того, он не сразу отправил материал в лабораторию. Все эти нарушения и привели к спиртовому брожению крови.

Ранее суд приговорил виновницу аварии Ольгу Алисову к трём годам колонии-поселения, но родные ждали приговора эксперту. Вердикт суда их удивил.

"Назначил ему 10 месяцев исправительных работ, что характерно, восстановил его в должности. Что касается его знаний, в деле с моим сыном он показал медицинские знания на уровне ночного санитара, поэтому этот приговор у нас вызывает удивление, разумеется, мы его будем обжаловать, апелляция, кассация в Верховном суде и ЕСПЧ", - сказал отец погибшего мальчика Роман Шимко.