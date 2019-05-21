ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Отца сбитого в Балашихе мальчика удивил приговор эксперту

15:02
  • вторник
  • 21 мая 2019

Михаила Клейменова, который нашёл в крови ребёнка алкоголь, признали виновным в халатности

Новый поворот в громком деле погибшего в ДТП в Балашихе мальчика. Спустя два года после резонансной аварии эксперта Михаила Клейменова, который нашёл в крови ребёнка алкоголь, признали виновным в халатности и приговорили к десяти месяцам исправительных работ. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Несмотря на заключения прокуратуры, подсудимый своей вины так и не признал. Между тем следствие установило, что при отборе образцов крови погибшего, Клейменов использовал металлический черпак, что и привело к загрязнению образцов. Кроме того, он не сразу отправил материал в лабораторию. Все эти нарушения и привели к спиртовому брожению крови.

Ранее суд приговорил виновницу аварии Ольгу Алисову к трём годам колонии-поселения, но родные ждали приговора эксперту. Вердикт суда их удивил.

"Назначил ему 10 месяцев исправительных работ, что характерно, восстановил его в должности. Что касается его знаний, в деле с моим сыном он показал медицинские знания на уровне ночного санитара, поэтому этот приговор у нас вызывает удивление, разумеется, мы его будем обжаловать, апелляция, кассация в Верховном суде и ЕСПЧ", - сказал отец погибшего мальчика Роман Шимко.

Читайте также:
Новости по теме
Отец сбитого в Балашихе мальчика Роман Шимко
Отец сбитого в Балашихе мальчика Роман Шимко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.