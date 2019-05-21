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Шесть набережных благоустроят в Москве в 2019 году

15:01
  • вторник
  • 21 мая 2019

О планах благоустройства берегов Москвы-реки рассказал Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как благоустроят набережные Москвы-реки и реки Сходня. Участок реки Сходня давно облюбовали любители гребного слалома. Там укрепят берег, саму трассу оборудуют, а для хранения лодок установят павильон. Об этом сообщает "ТВ Центр" со ссылкой на сайт мэра.

Также будет проведено благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Там расширят тротуары и  разобьют два новых сквера. Набережная Марка Шагала в районе ЗИЛа будет построена по новым правилам. Проезжую часть отделят от воды, искусственные холмы будут защищать пешеходов от шума проезжей части и от ветра.

А в Кожуховском затоне появится  еще одна небольшая новая набережная вдоль проспекта Андропова. Там будет спуск к воде, дорожки для прогулок и понтон для любителей рыбалки.

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