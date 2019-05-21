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Первое отделение гематологической реанимации открылось в Москве

15:08
  • вторник
  • 21 мая 2019

Оно работает по стандарту "Открытая реанимация"

Первое отделение гематологической реанимации открылось в Москве на базе 52-й больницы. Пациенты там особые, которым нужна не просто чистота, а стерильность. Но, несмотря на полную изоляцию, новая реанимация работает по стандарту "Открытая реанимация", принятому в столице год назад.

Анастасии Калашниковой было всего 18, когда она услышала неутешительный диагноз - лимфома Ходжкина, или проще - рак лимфатических узлов. Девушке пришлось уйти в академический отпуск с первого курса мединститута, передает "ТВ Центр". Потом были сеансы химиотерапии, двусторонняя пневмония и два месяца, которые стерлись из памяти. Их Настя провела в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.   

"Первая и моя самая главная мечта - это выздороветь. Потом стать успешной в своей профессии. Как только выздоровею - сразу продолжу обучение", - рассказывает Анастасия.

Чтобы выздороветь девушке нужна пересадка костного мозга. Донора  уже нашли. А в новой реанимации 52-й московской клинической больницы созданы все условия для восстановления пациентов после трансплантации, с лимфомами и лейкозами.

Каждый бокс оснащен самым передовым оборудованием. Функциональная кровать, монитор пациента, но главное спрятано на потолке — за решеткой вентиляции находятся хепофильтры. Они стерилизуют воздух. По ощущениям,  как будто находишься в альпийских горах, а не в палате реанимации.

Еще один фактор защиты от бактерий и вирусов - расположение реанимации. Она находится на верхнем этаже больницы, за надежными дверями и стенами.

"Комнаты созданы по принципу и прототипу для больных, которым проводят трансплантацию костного мозга во всем мире. То есть здесь максимальная чистота. Здесь сделаны специальные стены - они герметизированы. Фактически, если бы здесь не было бы двери, мы бы могли сюда залить воду и здесь был бы бассейн. Герметичность этого помещения максимальна", - объясняет заведующий реанимационным отделением ГКБ № 52 Константин Яцков.

Раковые больные, ослабленные курсами химиотерапии - люди без иммунитета. Интенсивное лечение часто способствует ремиссии и выздоровлению. Однако случайные вирусы и бактерии могут погубить пациента, который, казалось бы, уже пошел на поправку. 

Несмотря на полную изоляцию и стерильность, новое отделение работает по стандарту "Открытая реанимация", принятому в столице год назад. Родственники могут навещать пациентов в любое время. Их любовь и поддержка - иногда сильнее лекарств.

Юлия Степина, Андрей Талалай. "ТВ Центр", Москва.

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