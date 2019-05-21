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Первый в России тактильный сад открылся в Москве (видео)

15:09
  • вторник
  • 21 мая 2019

Потрогать цветы и шишки может любой желающий

В Аптекарском огороде открылся первый не только в Москве, но и в стране тактильный сад. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Там можно трогать любые растения, даже нежные цветы и молодые ёлочки. Они высажены в специальных ящиках прямо вдоль аллей. А еще можно прогуляться босиком по шишкам и камням, песку и древесной коре и насладиться музыкой в акустической зоне.

Новый сад поможет обострить восприятие окружающего мира, в первую очередь тем, кто страдает рассеянным склерозом. Впрочем, пообщаться с природой и зарядиться энергией разрешают всем.
 

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Тактильный сад в Аптекарском огороде
Тактильный сад в Аптекарском огороде
Тактильный сад в Аптекарском огороде
Тактильный сад в Аптекарском огороде
Тактильный сад в Аптекарском огороде
Тактильный сад в Аптекарском огороде
Тактильный сад в Аптекарском огороде
Тактильный сад в Аптекарском огороде
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