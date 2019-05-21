ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московским водителям напомнили о долгах

15:03
  • вторник
  • 21 мая 2019

На дорогах столицы дежурят судебные приставы

"Водитель, узнай о своих долгах" - акция с таким названием проходит в Москве, причём на самых популярных маршрутах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники ГИБДД останавливают водителей, а судебные приставы проверяют наличие долгов на месте. Судя по всему, горожане реагируют на появление сразу нескольких инспекторов на дороге с явным интересом. Тем более, что цель рейда - не оштрафовать, а напомнить о задолженности, а также объяснить, как её устранить.

Новости по теме
Сотрудник ГИБДД проверяет документы
Сотрудник ГИБДД проверяет документы
Водитель машины
Водитель машины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.