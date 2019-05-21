Московским водителям напомнили о долгах

На дорогах столицы дежурят судебные приставы

"Водитель, узнай о своих долгах" - акция с таким названием проходит в Москве, причём на самых популярных маршрутах. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники ГИБДД останавливают водителей, а судебные приставы проверяют наличие долгов на месте. Судя по всему, горожане реагируют на появление сразу нескольких инспекторов на дороге с явным интересом. Тем более, что цель рейда - не оштрафовать, а напомнить о задолженности, а также объяснить, как её устранить.