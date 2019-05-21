На Порошенко завели дело о госизмене

Поводом стала устроенная экс-президентом провокация в Керченском проливе

На Петра Порошенко возбудили дело по факту возможной государственной измены. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины во вторник.

Поводом стало обращение бывшего замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова. По его мнению, Петр Порошенко совершил госизмену, отправив украинских моряков в Керченский пролив.

Уголовное дело против уже бывшего президента Украины возбуждено по трем статьям — "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "государственная измена" и "превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий". Об этом говорится на сайте ГБР.

25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины направились к Керченскому проливу, нарушив границу России. Требования российских пограничников остановиться экипажи судов проигнорировали, после чего были задержаны. В отношении моряков было возбуждено уголовное дело.

Ранее Портнов пояснил, что подал заявление в бюро расследований 20 мая, поскольку в этот день Петр Порошенко лишился неприкосновенности.