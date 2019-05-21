Подари жизнь: на лечение годовалого Влада собрали почти ₽3 млн

Это почти втрое больше необходимой суммы

Почти три миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям канала "ТВ Центр" на лечение годовалого Влада Ильина. Накануне мы рассказали, что ему срочно требуется помощь.

У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Ему провели несколько курсов химиотерапии, но болезнь пока не отступает. Спасти ребёнка можно - необходим курс лечения новейшим препаратом. Его стоимость - почти миллион рублей.

Поскольку удалось собрать почти втрое больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.